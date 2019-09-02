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Папа римский назвал имена 13 новых кардиналов

Папа римский Франциск 5 октября в ходе консистории назначит 13 новых кардиналов Римско-католической церкви. Об этом сообщается на сайте Ватикана.

Новые кардиналы представляют 12 стран мира, в том числе Испанию, Португалию, Индонезию, Кубу, Демократическую Республику Конго, Люксембург, Гватемалу, Литву и другие.

Согласно сообщению, пурпурные шапочки получат архиепископ Люксембурга Жан-Клод Холлериш, архиепископ Болоньи монсеньор Маттео Дзуппи, председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу Мигель Анхель Аюсо Гиксот, титулярный архиепископ Суав Жозе Толентину Мендонса, архиепископ Джакарты Игнатий Сухарио Харджоатмоджо, председатель епископской конференции Кубы Хуан де ла Каридад Гарсия Родригес, архиепископ Киншасы Фридолин Амбонго Безунгу, епископ католической церкви в Гватемале Альваро Леонель Рамаззини Имери, архиепископ Болоньи Маттео Мария Дзуппи, апостольский администратор Танжера Кристобаль Лопес Ромеро, заместитель секретаря Секции по делам мигрантов и беженцев Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию Майкл Черни, титулярный архиепископ Непте Майкл Фицджеральд, архиепископ—митрополит Каунасский Сигитас Тамкявичюс и епископ Бенгелы Эудженио Даль Корсо.

При этом участвовать в конклаве, выбирающем папу римского, смогут только 10 из 13 новых кардиналов — возраст остальных превышает 80 лет, что не дает им право участия.

Всего по состоянию на 2 сентября 2019 года в Коллегии кардиналов 222 кардинала, из них 122 кардинала с правом голоса на конклаве.

Последняя консистория, на которой папа римский назначил 14 новых кардиналов Римско-католической церкви, состоялась в Ватикане летом 2018 года.

Теги: назначение, Римско-католическая церковь, папа римский
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