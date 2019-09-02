Составлен рейтинг регионов по доступности электричества

Агентство «РИА Новости» составило рейтинг регионов России с самой доступной электроэнергией. В число лидеров вошли Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Для оценки доступности агентство рассчитало количество киловатт-часов, которое могут купить на свои среднемесячные зарплаты жители регионов во втором полугодии.

Согласно результатам исследования, жителям Иркутской области за киловатт придется отдать самую маленькую сумму по стране — чуть более 1 руб. Второе и третье место между собой разделили ЯМАО и ХМАО соответственно.

В десятку лидеров по доступности цен на электроэнергию также вошли Мурманская область, Сахалинская область, Красноярский край, Хакасия и Тюменская область. Москва заняла девятое место: киловатт здесь стоит 5,5 руб., на десятом месте — Ненецкий автономный округ (5,3 руб.). В десятку аутсайдеров попали Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Адыгея, Алтайский Край и Республика Алтай, Костромская, Ивановская и Псковская области. Номинально самая дорогая электроэнергия оказалась на Чукотке, где за киловатт в час жители платят более 8,2 руб.