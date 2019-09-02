В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене

В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению. Об этом сообщает Yakutia Media со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Соответствующее распоряжение подписала мэр Якутска Сардана Авксентьева. «Режим ЧС вводится в связи с сохраняющимися ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство на реке Лена у города Якутска», — отмечается в сообщении.

Как следует из документа, в городе будет проводиться комплекс мероприятий, направленных на обеспечение водой населения и жизнеобеспечивающих предприятий.

Кроме того, глава города поручила компании «Водоканал» рассмотреть на комиссии по устойчивости функционирования организаций в ЧС вопросы обеспечения достаточного водоснабжения населения и предприятий Якутска.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщало о спаде уровня воды в Лене, однако флот работает в штатном режиме. По данным ведомства, план навигационного завоза грузов в республике выполнен на 62,9%.