В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,79 +0,20 EUR Бирж. 73,35 -0,26 Brent 60,32 -0,71% USD Нал. 67,12 64,00 EUR Нал. 74,20 71,60 USD ЦБ 66,49 -0,26 EUR ЦБ 73,38 -0,57 EUR/USD 1,0993 -0,0060 BTC/USD Бирж. 9 780,80 +6,50 IMOEX 2 740,04 +0,95% RTSI 1 293,32 +0,65% DJIA 26 403,28 +0,16% Nasdaq 7 962,88 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 66,49 (-0,26) Quote, 30 авг, 12:36
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 73,38 (-0,57) Quote, 30 авг, 12:36
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Общество, 06:32 В посольстве сообщили о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США Общество, 06:14 В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене Общество, 05:57 Болтон посоветовал американцам не посещать пляжи из-за урагана «Дориан» Общество, 05:35 Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году Бизнес, 05:31 Орешкин попросил как можно быстрее разобраться с делом Майкла Калви Политика, 05:11 СМИ узнали об увольнении стрелка из Техаса за несколько часов до атаки Общество, 04:44 В Мордовии девочка умерла от удара током во время подзарядки телефона Общество, 04:38 Путин заявил о планах РЖД модернизировать железные дороги в Монголии Политика, 04:22 Теннисист Медведев впервые вышел в четвертьфинал US Open Спорт, 04:05 Губернатор Южной Каролины объявил эвакуацию из-за приближения урагана Общество, 03:52 Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100% Бизнес, 03:32 В Сети появилось видео урагана «Дориан» на Багамских островах Общество, 03:30 Нарышкин пообещал не «зеркалить» отказ приглашать Путина в Польшу Политика, 02:59
Общество ,  
0 
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене

В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению. Об этом сообщает Yakutia Media со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

Соответствующее распоряжение подписала мэр Якутска Сардана Авксентьева. «Режим ЧС вводится в связи с сохраняющимися ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство на реке Лена у города Якутска», — отмечается в сообщении.   

Как следует из документа, в городе будет проводиться комплекс мероприятий, направленных на обеспечение водой населения и жизнеобеспечивающих предприятий.    

Кроме того, глава города поручила компании «Водоканал» рассмотреть на комиссии по устойчивости функционирования организаций в ЧС вопросы обеспечения достаточного водоснабжения населения и предприятий Якутска.     

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщало о спаде уровня воды в Лене, однако флот работает в штатном режиме. По данным ведомства, план навигационного завоза грузов в республике выполнен на 62,9%.  

Теги: Якутск, уровень рек, режим ЧС
Материалы по теме
Вода в реке Амур поднялась на 77 см выше критической отметки
Общество
В Биробиджане из-за ливней и подъема уровня воды ввели режим ЧС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter