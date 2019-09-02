В Мордовии девочка умерла от удара током во время подзарядки телефона

В Мордовии девочка умерла от удара током во время подзарядки телефона

В Мордовии 10-летняя школьница скончалась от удара током во время использования мобильного телефона. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, в селе Большие Березники. По предварительным данным следствия, девочку ударило током во время пользования телефоном, который в это время стоял на зарядке.

Ребенка обнаружила мать, которая вызвала бригаду врачей скорой помощи. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась в больнице.

В настоящее время следствие проводит мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств трагедии. Чамзинский межрайонный следственный отдел инициировал доследственную проверку гибели школьницы.

В апреле 2017 года под Курском от удара электрического тока погиб 16-летний подросток. Он забрался на опору высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), чтобы сделать селфи. Подросток зацепился за провода, которые были под напряжением 10 тыс. вольт.