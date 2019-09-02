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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России

В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России. Об этом сообщается в Facebook всероссийской акции «День гимна». 

Сводный оркестр в составе 8097 музыкантов исполнил гимн России на стадионе «Газпром Арена». Специально для этого поле арены поделили на 192 сектора. Подготовкой к мероприятию руководил народный артист России, музыкальный редактор современного исполнения гимна Павел Овсянников. В оркестре были собраны более 19 видов музыкальных инструментов.  

Всего в акции приняли участие 181 оркестр и 200 хоров из 85 регионов. Гимн России спели как профессиональные музыканты, так и исполнители волонтерских организаций, а также хор болельщиков Российского футбольного союза.   

Мировой рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов Гиннесса Люсия Синигальези. Аудитором рекорда выступила компания Deloitte. В 2016 году рекорд самого большого оркестра был установлен на арене Commerzbank во Франкфурте, на которой собрали 8076 музыкантов.   

Теги: Книга рекордов Гинесса, гимн России, Санкт-Петербург
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