В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России

В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России. Об этом сообщается в Facebook всероссийской акции «День гимна».

Сводный оркестр в составе 8097 музыкантов исполнил гимн России на стадионе «Газпром Арена». Специально для этого поле арены поделили на 192 сектора. Подготовкой к мероприятию руководил народный артист России, музыкальный редактор современного исполнения гимна Павел Овсянников. В оркестре были собраны более 19 видов музыкальных инструментов.

Всего в акции приняли участие 181 оркестр и 200 хоров из 85 регионов. Гимн России спели как профессиональные музыканты, так и исполнители волонтерских организаций, а также хор болельщиков Российского футбольного союза.

Мировой рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов Гиннесса Люсия Синигальези. Аудитором рекорда выступила компания Deloitte. В 2016 году рекорд самого большого оркестра был установлен на арене Commerzbank во Франкфурте, на которой собрали 8076 музыкантов.