Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии

Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии

Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в в воскресенье, 1 сентября. Согласно первым данным экзитполов, наблюдатели фиксируют высокую явку в двух восточногерманских землях — Саксония и Бранденбург, сообщает агентство DPA.

Лидирующие позиции на выборах в парламент Саксонии занимает партия Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) с результатом в 33,1% голосов, далее расположилась «Альтернатива для Германии» с результатом на 27,5%, «Левые» получают 10,5%, социал-демократы СДПГ — 8%, «Зеленые» — 8,3%.

В Бранденбурге социал-демократы лидируют с результатом 26,8% голосов, далее расположилась «Альтернатива для Германии» с 24,1%. ХДС могут рассчитывать на 15,5% голосов, «Левые» — на 10,7%, «Зеленые» — на 10,0%. Остальные партии и объединения не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

Результаты корректируются по мере подсчета голосов. Официальные итоговые данные станут известны не раньше понедельника.