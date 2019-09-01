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Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии

Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в в воскресенье, 1 сентября. Согласно первым данным экзитполов, наблюдатели фиксируют высокую явку в двух восточногерманских землях — Саксония и Бранденбург, сообщает агентство DPA.

Лидирующие позиции на выборах в парламент Саксонии занимает партия Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) с результатом в 33,1% голосов, далее расположилась «Альтернатива для Германии» с результатом на 27,5%, «Левые» получают 10,5%, социал-демократы СДПГ — 8%, «Зеленые» — 8,3%.

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В Бранденбурге социал-демократы лидируют с результатом 26,8% голосов, далее расположилась «Альтернатива для Германии» с 24,1%. ХДС могут рассчитывать на 15,5% голосов, «Левые» — на 10,7%, «Зеленые» — на 10,0%. Остальные партии и объединения не смогли преодолеть 5-процентный барьер. 

Результаты корректируются по мере подсчета голосов. Официальные итоговые данные станут известны не раньше понедельника.

«Альтернатива для Германии» относится к правоконсервативным партиям. Ее сторонники выступают за закрытие внешних границ Евросоюза, а также за жесткий контроль на границах Германии. Кроме прочего, партия заинтересована в перекрытии потока беженцев и строительстве лагерей для них за рубежом.

Среди задач, указанных в программе партии — немедленная депортация нелегалов и создание для иностранных рабочих финансовых условий, мотивирующих их покинуть Германию. Кроме того, AfD считает, что в Германии главенствующую роль должна играть немецкая культура.

Теги: Германия, выборы, «Альтернатива для Германии»
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