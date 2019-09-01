Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

ДТП с участием нескольких иномарок и грузового автомобиля произошло в Павловском районе Воронежской области. В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

По ее словам, авария произошла в воскресенье в 19:30 мск на 688-м км автодороги М-4 «Дон». Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «МАЗ». От удара грузовик выехал на встречную полосу и врезался в автомобили Citroen и Opel. В результате погибли водители двух иномарок и двое пассажиров. Среди пострадавших — несовершеннолетний пассажир автомобиля Nissan и водитель грузовика. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

При этом на сайте ГУ МЧС России по Воронежской области сообщается, что участниками ДТП стали пять автомобилей: Citroen Berlingo, «МАЗ», Nissan Note, Ford Focus и Opel.

На месте ДТП работают два отделения спасателей.