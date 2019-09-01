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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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В Брянске умер избитый полицейским подросток

В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов. Об этом сообщает местное агентство «Брянские новости» со ссылкой на родственников юноши.

По данным издания, инцидент произошел в поселке Локоть возле местного кафе. В состоянии алкогольного опьянения 36-летний полицейский напал на подростка.

Пострадавшего госпитализировали в областную больницу в тяжелом состоянии. Позднее он впал в кому.

В пресс-службе УМВД России по Брянской области РБК сообщили, что Денис Терехов до происшествия занимал должность замначальника Брасовского отдела полиции.

«Проверку провели в течение суток, и по ее результатам сотрудник уже на следующий день был уволен из органов внутренних дел. Формулировка для таких случаев предписана одна: за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — отметил представитель управления.

В настоящее время майор помещен под арест на два месяца.

Теги: Брянск, полицейский, побои, подросток, новости РБК
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