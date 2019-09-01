В Брянске умер избитый полицейским подросток

В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов. Об этом сообщает местное агентство «Брянские новости» со ссылкой на родственников юноши.

По данным издания, инцидент произошел в поселке Локоть возле местного кафе. В состоянии алкогольного опьянения 36-летний полицейский напал на подростка.

Пострадавшего госпитализировали в областную больницу в тяжелом состоянии. Позднее он впал в кому.

В пресс-службе УМВД России по Брянской области РБК сообщили, что Денис Терехов до происшествия занимал должность замначальника Брасовского отдела полиции.

«Проверку провели в течение суток, и по ее результатам сотрудник уже на следующий день был уволен из органов внутренних дел. Формулировка для таких случаев предписана одна: за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — отметил представитель управления.