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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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В России изменились правила призыва в армию

В России вступили в силу измененные правила призыва в армию. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, призывник теперь имеет право отказаться от освобождения или отсрочки от службы в армии, подав заявление в призывную комиссию.

«Указанное заявление приобщается к протоколу заседания призывной комиссии», — уточняется в документе.

Данные изменения касаются тех, кто имеет ученую степень, а также сыновей или родных братьев — военнослужащих, погибших во время исполнения своих обязанностей или в период прохождения военных сборов.

Отмечается, что те срочники, которых призвали до 1 сентября 2019 года, имеют право на досрочное увольнение с военной службы в случае соответствующих оснований для досрочной демобилизации.

Теги: военный призыв, армия, правила, изменения
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