Зампостпреда России допустил участие Лаврова в заседания Совбеза ООН

С 1 сентября Россия на месяц принимает председательство в Совете Безопасности ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя постпредства России при ООН Федора Стржижовского. Министр иностранных дел Сергей Лавров, как отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает агентство, может принять участие в некоторых заседаниях Совбеза.

По словам Полянского, у российского постоянного представительства при ООН запланировано несколько встреч, «посвященных региональному сотрудничеству». «Я думаю, у нас есть все основания ожидать участия российского министра иностранных дел во встречах Совета Безопасности», — заключил дипломат.

Как отметил Стржижовский, программа председательства России будет представлена 3 сентября на брифинге российского постпреда Василия Небензи после того, как ее официально примут члены Совбеза ООН. Он уточнил, что ежемесячная ротация этой должности между членами Совбеза ООН происходит в алфавитном порядке, согласно названию страны на английском языке.

Стржижовский добавил, что председательство России совпадает с открытием 74-й сессии Генеральной ассамблеи и недели высокого уровня. Российскую делегацию на сессии, которая начнется 17 сентября, возглавит Лавров.

Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН.На неделе высокого уровня Генассамблеи президенты, главы правительств, а также министры иностранных дел выступают с программными заявлениями, проводят переговоры по вопросам международной безопасности.