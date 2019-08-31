Два человека погибли в ДТП под Тбилиси

Три микроавтобуса и легковой автомобиль столкнулись в Гардабанском районе Грузии. В результате два человека погибли, еще 20 пострадали, сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

Авария произошла накануне недалеко от села Телет, под Тбилиси. Один из микроавтобусов следовал из Еревана в Батуми.

Все погибшие являются гражданами Армении. Среди пострадавших — 17 граждан Армении, двое — Грузии и один — Азербайджана. Их с травмами различной степени тяжести доставили в различные клиники Тбилиси. Из 20 человек трое остаются в клинике «Нью Хоспиталс» в Тбилиси, еще двое находятся в реанимационном отделении. В общей сложности в медучреждение доставили восемь человек, пять из которых уже выписаны.

По факту ДТП начато расследование в рамках ст. 276 УК Грузии (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации, в результате которых погибли два или более человек).