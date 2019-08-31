Адвокат сообщил об обыске у фигуранта дела о массовых беспорядках Жукова

По словам защитника Ильи Новикова, обыск в квартире Жукова проходил во вермя его встречи с обвиняемым в изоляторе. Как пишет «Новая», во время следственных действий дома не было родителей Жукова

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Адвокат студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на акции в Москве, Илья Новиков сообщил РБК об обысках в квартире Жукова.

«Пока мне неизвестно, кто проводит обыск и что там вообще происходит. Нам вчера назначили встречу в ИВС [изолятор временного содержания] и ровно под это время приурочили обыск», — заявил Новиков.

Ранее «Новая газета», не указывая источники информации, сообщила, что сотрудники полиции пришли с обыском в квартиру Егора Жукова. По данным издания, на момент обыска дома были только несовершеннолетний мальчик и бабушка. Уточняется, что родителей Жукова не было дома, а адвокаты находились на следственных действиях в изоляторе.

Егора Жукова задержали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Студент ВШЭ не признает свою вину. 15 августа Мосгорсуд оставил его под арестом до 27 сентября.

В ходе несогласованной акции протеста 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек. По уголовному делу о массовых беспорядках, возбужденному после акции, проходят 14 человек.