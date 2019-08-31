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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Адвокат сообщил об обыске у фигуранта дела о массовых беспорядках Жукова
По словам защитника Ильи Новикова, обыск в квартире Жукова проходил во вермя его встречи с обвиняемым в изоляторе. Как пишет «Новая», во время следственных действий дома не было родителей Жукова
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Адвокат студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на акции в Москве, Илья Новиков сообщил РБК об обысках в квартире Жукова.  

«Пока мне неизвестно, кто проводит обыск и что там вообще происходит. Нам вчера назначили встречу в ИВС [изолятор временного содержания] и ровно под это время приурочили обыск», — заявил Новиков.   

Ранее «Новая газета», не указывая источники информации, сообщила, что сотрудники полиции пришли с обыском в квартиру Егора Жукова. По данным издания, на момент обыска дома были только несовершеннолетний мальчик и бабушка. Уточняется, что родителей Жукова не было дома, а адвокаты находились на следственных действиях в изоляторе. 

Егора Жукова задержали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Студент ВШЭ не признает свою вину. 15 августа Мосгорсуд оставил его под арестом до 27 сентября.   

В ходе несогласованной акции протеста 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек. По уголовному делу о массовых беспорядках, возбужденному после акции, проходят 14 человек.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: обыск, выборы в Мосгордуму, несанкционированная акция, новости РБК
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