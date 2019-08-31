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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Политика ,  
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Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Путин высоко оценил динамичное развитие российско-киргизских отношений на основе давних традиций дружбы и взаимного уважения, налаженный между странами содержательный политический диалог, <...> взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов», — отмечается в сообщении.  

Кроме того, российский лидер отметил перспективу укрепления стратегического союзничества между Россией и Киргизией «в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения региональной безопасности и стабильности». 

День независимости отмечается в Киргизии 31 августа. В 1991 году внеочередная сессия Верховного совета Киргизии приняла постановление о Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан. 

Теги: Владимир Путин, Киргизия, поздравление
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