Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Путин высоко оценил динамичное развитие российско-киргизских отношений на основе давних традиций дружбы и взаимного уважения, налаженный между странами содержательный политический диалог, <...> взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, российский лидер отметил перспективу укрепления стратегического союзничества между Россией и Киргизией «в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения региональной безопасности и стабильности».

День независимости отмечается в Киргизии 31 августа. В 1991 году внеочередная сессия Верховного совета Киргизии приняла постановление о Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан.