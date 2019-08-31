В Санкт-Петербурге умер художник Сергей Ковальский

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,79 +0,20 EUR Бирж. 73,35 -0,26 Brent 60,32 -0,71% USD Нал. 67,23 64,64 EUR Нал. 74,08 71,86 USD ЦБ 66,49 -0,26 EUR ЦБ 73,38 -0,57 EUR/USD 1,0993 -0,0060 BTC/USD Бирж. 9 666,10 +70,90 IMOEX 2 740,04 +0,95% RTSI 1 293,32 +0,65% DJIA 26 398,33 +0,14% Nasdaq 7 958,36 -0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+15,32%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,76%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+15,32%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,76%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 66,49 (-0,26) Quote, 30 авг, 12:36
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 73,38 (-0,57) Quote, 30 авг, 12:36
В Санкт-Петербурге умер художник Сергей Ковальский Общество, 05:39 Трамп уволил свою помощницу из-за разговоров о его отношениях с дочерьми Политика, 05:17 Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области Общество, 04:53 Власти Багамских островов объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан» Общество, 04:39 Нурмагомедов назвал единственного достойного соперника после боя с Порье Спорт, 04:18 Актриса Валери Харпер умерла в возрасте 80 лет Общество, 03:59 Air Canada оштрафовали за дискриминацию французского языка Общество, 03:55 Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube Технологии и медиа, 03:29 СМИ узнали о переходе футболиста «Васко да Гама» в ЦСКА Спорт, 02:59 Посол Китая в Киеве обвинил США во вмешательстве в дела Украины Политика, 02:43 США ввели санкции против освобожденного Гибралтаром иранского танкера Политика, 02:07 ЦБ Аргентины ограничил банки в возможности переводить средства за рубеж Экономика, 01:52 В депздраве Владимирской области решили сохранить зарплаты медсестрам Общество, 01:36 В США брата чемпионки по гимнастике обвинили в тройном убийстве Общество, 01:11
Общество ,  
0 
В Санкт-Петербурге умер художник Сергей Ковальский

Умер один из основателей арт-центра «Пушкинская,10» художник Сергей Ковальский, сообщила на своей странице в Facebook куратор центра Юлия Рыбакова. Информацию подтвердил «Фонтанке» гендиректор организации Мирон Муждаба.

«Сегодня умер Сергей Викторович Ковальский. Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов», — написала Рыбакова.

Директор Музея нонконформистского искусства Анастасия Пацей также сообщила о смерти художника на своей странице в Facebook.

Ковальский

Ковальский родился 1 августа 1948 года в Ленинграде. Он начал профессионально заниматься живописью и литературой в конце 1960-х годов. Он развивал такие направления в искусстве, как метаэлементализм и социальный фолк-арт. Помимо этого Ковальский также занимался художественным направлением, переводящим звук в цвет.

Художник является одним из основателей товарищества «Свободная культура». Они вместе с центром «Пушкинская,10»  создавались в 1991 году, а в 1998 году Ковальский принимал участие в создании Музея нонконформистского искусства.

В 2005 году он стал лауреатом «Царскосельской премии», а в 2012 — премии «Петраэдр». Художник также был награжден орденами «Заслуги для культуры польской» и «Золотой командорский крест победы Авангарда». Он участвовал в более 150 выставках в России, Европе и США.

Теги: Санкт-Петербург, художник, кончина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter