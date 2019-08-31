В Санкт-Петербурге умер художник Сергей Ковальский

Умер один из основателей арт-центра «Пушкинская,10» художник Сергей Ковальский, сообщила на своей странице в Facebook куратор центра Юлия Рыбакова. Информацию подтвердил «Фонтанке» гендиректор организации Мирон Муждаба.

«Сегодня умер Сергей Викторович Ковальский. Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов», — написала Рыбакова.

Директор Музея нонконформистского искусства Анастасия Пацей также сообщила о смерти художника на своей странице в Facebook.

Ковальский

Ковальский родился 1 августа 1948 года в Ленинграде. Он начал профессионально заниматься живописью и литературой в конце 1960-х годов. Он развивал такие направления в искусстве, как метаэлементализм и социальный фолк-арт. Помимо этого Ковальский также занимался художественным направлением, переводящим звук в цвет.