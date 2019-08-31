Американская актриса Валери Харпер умерла в возрасте 80 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ее дочь Кристину Качиотти и подругу семьи Динну Баски. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Фото: Henry McGee / ZUMAPRESS / Global Look Press

Харпер родилась 22 августа 1939 года в Нью-Йорке. Она начала свою карьеру в 1959 году в мюзиклах на Бродвее. Актриса получила четыре телевизионные премии «Эмми». Харпер также удостоилась «Золотого глобуса» за главную роль в комедийном сериале «Рода». Помимо этого она снималась в ситкоме «Шоу Мэри Тайлер Мур», сериалах «Коломбо», «Три девицы на мели», «Отчаянные домохозяйки» и других.