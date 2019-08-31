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Dollar General $180 (+15,32%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,76%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Актриса Валери Харпер умерла в возрасте 80 лет

Американская актриса Валери Харпер умерла в возрасте 80 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ее дочь Кристину Качиотти и подругу семьи Динну Баски. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Фото: Henry McGee / ZUMAPRESS / Global Look Press

Харпер родилась 22 августа 1939 года в Нью-Йорке. Она начала свою карьеру в 1959 году в мюзиклах на Бродвее. Актриса получила четыре телевизионные премии «Эмми». Харпер также удостоилась «Золотого глобуса» за главную роль в комедийном сериале «Рода». Помимо этого она снималась в ситкоме «Шоу Мэри Тайлер Мур», сериалах «Коломбо», «Три девицы на мели», «Отчаянные домохозяйки» и других.

Теги: американская актриса, кончина
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