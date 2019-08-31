В США брата чемпионки по гимнастике обвинили в тройном убийстве

В США брата чемпионки по гимнастике обвинили в тройном убийстве

Брата американской олимпийской чемпионки по гимнастике Симоны Байлз арестовали и обвинили в тройном убийстве во время стрельбы в штате Огайо. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию Кливленда и прокуратуру округа Кайахога.

Помимо этого Тевина Байлз-Томаса обвинили в непредумышленном убийстве, преступном нападении и лжесвидетельстве. Телеканал CBS News отмечает, что Байлз-Томас устроил стрельбу в Кливленде в канун нового 2019 года.

По данным правоохранительных органов, на вечеринке произошла ссора после того, как на нее без приглашения пришла группа людей. The Washington Post добавляет, что брат гимнастки служит в армии США.

Симона Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой по гимнастике. Помимо этого она 14 раз становилась чемпионкой мира. В середине августа 2019 года она завоевала шестой титул в многоборье на чемпионате США по спортивной гимнастике.