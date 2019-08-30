На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку

На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку

Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews. Информацию подтверждает и издание CyprusMail.

Инцидент произошел в городе Ларнака. Латвийка выпила на церемонии «духовного очищения» галлюциногенный состава аяуаска и в результате попала в больницу, где скончалась. Сейчас причины ее смерти устанавливаются.

По предварительной версии, одним из организаторов мероприятия была 50-летняя гражданка России. Она сообщила полиции, что беременна. Окружной суд города арестовал ее на шесть дней.

Полиция обыскала квартиру, в которой проходила церемония. Правоохранители конфисковали в качестве вещественных доказательств ноутбук и другие вещи, принадлежащие подозреваемой.

Помимо нее по делу проходит также 42-летний гражданин Колумбии, который, по версии следствия, поставлял запрещенные вещества. Правоохранительные органы Кипра обратились в Интерпол и Европол с ходатайством объявить его в международный розыск. По информации следствия, в церемонии приняли участие 20 иностранцев, каждый из которых заплатил за вход по €150 (11 тыс. руб.).