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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,94%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня из «Трех богатырей»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал аниматора в костюме коня Юлия из мультфильма «Три богатыря» из-за нарушения авторских прав. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы городской судебной системы в Telegram.

Суд установил, что в феврале текущего года аниматор ходил по Дворцовой площади в костюме коня Юлия, который является героем этого мультфильма, и предлагал прохожим сфотографироваться с ним за 300 руб.

Правообладателем данного мультипликационного героя является ООО «Студия анимационного кино «Мельница».

Согласно заключению эксперта, приглашенного судом, ростовая фигура, которую использовал аниматор, была переработкой оригинального художественного произведения (персонажа) «Конь Юлий». Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тыс. руб. с конфискацией костюма ростовой фигуры, состоящей из трех элементов: головы, туловища и копыт.

Теги: авторские права, нарушение, штраф
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