Владелец ПИК прокомментировал суд с компанией Минца

Структуры Сергея Гордеева выступают добросовестным кредитором в истории с займом, предоставленным структуре владельца O1 Group Бориса Минца, передал РБК Гордеев через своего представителя.

«В данном случае не связанные с ПИК структуры Сергея Гордеева выступают добросовестным кредитором, который отстаивает свои законные интересы в судах», — сказал представитель бизнесмена. Он передал слова Гордеева, что тот не может комментировать «ход частного судебного процесса до его завершения и разочарован произошедшим грубейшим нарушением его конфиденциальности».

Ранее РБК рассказал о судебном процессе владельца группы ПИК Гордеева и O1 Group Минца из-за кредита на 2,8 млрд руб. В 2016–2017 годах Минц и Гордеев договорились о сделке, в рамках которой управляющая компания НПФ «Будущее» купила на свой баланс акции группы ПИК на 19 млрд руб. Затем структура Гордеева Rokiana передала 2,8 млрд руб. в кредит O1 Group Минца. Так O1 могла обойти запрет на займы из пенсионных денег, считают опрошенные РБК юристы.

Минц, несмотря на длительные переговоры по реструктуризации, полностью кредит не вернул. В итоге Rokiana подала в суд на O1: в ходе разбирательства Гордеев добился ареста здания бывшей кондитерской фабрики «Большевик», принадлежащей Минцам.