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Путин и Медведев поздравили Лукашенко с 65-летием

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе телефонной беседы поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 65-летием. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства.

«Председатель правительства России в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Белоруссии с днем рождения», — указано в сообщении. Во время телефонного разговора Медведев и Лукашенко также обсудили двусторонние отношения и международные вопросы, добавили в пресс-службе кабмина.

На сайте Кремля ранее также появилась телеграмма в которой Владимир Путин поздравил Лукашенко с юбилеем. «Четверть века Вы стоите во главе Беларуси, неустанно работая над укреплением международного авторитета страны и решением стоящих перед ней социально-экономических задач... От души желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов», — говорилось в телеграмме российского президента.

Согласно официальной биографии Лукашенко белорусский президент родился 31 августа, однако традиционно день рождения он отмечает 30 августа.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко, поздравление
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