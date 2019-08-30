Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки. Сообщение о его смерти опубликовано на сайте министерства спорта Красноярского края.

Инцидент произошел 27 августа в Красноярске. Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной смерти стал несчастный случай: в этот момент он проводил занятие по плаванию. Прощание с ним пройдет 30 августа.

Николай Петшак родился 7 мая 1955 года, ему было 64 года. Он занимался плаванием более 40 лет. В 1994 году Петшак установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, а в 2012 стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде. На следующий год он вошел в число факелоносцев Олимпийского огня в Красноярске. Также в числе его достижений — заплыв через Берингов пролив. В Красноярске он руководил спортивно-оздоровительным центром холодового плавания «Мегаполюс».