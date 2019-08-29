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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Появились фото с места эвакуации дома на юге Москвы

Очевидцы прислали в РБК фотографии из Сумского проезда на юге Москвы, где из-за подозрения о минировании эвакуировали жителей одного из домов.

На фото можно увидеть скопление автомобилей экстренных служб и полиции возле эвакуированного дома, а также людей, которые ожидают, когда им разрешат вернуться в квартиры.

Фото: Артем Фоксихин для РБК

Ранее РБК сообщал, что в водосточной трубе жилого дома № 3 в Сумском проезде был найден предмет, похожий на гранту. Его жильцов эвакуировали, подъезд к дому перекрыли, рассказали РБК очевидцы и жители дома. Местная жительница Елизавета рассказала, что около 16.00 мск мальчик «нашел какую-то гранату» у первого подъезда.

Местная жительница Ирина Харитонова сообщила РБК в 22.35 мск, что оцепление вокруг дома снято и жильцов запускают обратно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве при этом сообщили РБК, что не располагают информацией об эвакуации.

Теги: граната, новости РБК, эвакуация
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