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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
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Во Франции умер сыгравший в «Невезучих» актер Мишель Омон
Мишель Омон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

В Париже в ночь на 29 августа умер актер Мишель Омон. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на слова дочери актера и его представителя.

О причинах смерти 82-летнего артиста не сообщается.

Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. Более 30 лет он проработал на сцене театра «Комеди Франсез», где сыграл все главные роли классического репертуара. В спектакле «Скупой, или Школа лжи» по пьесе Жан-Батиста Мольера он сыграл более 200 раз.

Омон также снимался в кино — сыграл в таких фильмах, как «Невезучие», «Игрушка», «Граф Монте-Кристо», «Свадьба века» и других. На его счету более 150 киноработ. Актер три раза номинировался на премию «Сезар».

Теги: актер, Франция
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