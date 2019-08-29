Во Франции умер сыгравший в «Невезучих» актер Мишель Омон

Мишель Омон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

В Париже в ночь на 29 августа умер актер Мишель Омон. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на слова дочери актера и его представителя.

О причинах смерти 82-летнего артиста не сообщается.

Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. Более 30 лет он проработал на сцене театра «Комеди Франсез», где сыграл все главные роли классического репертуара. В спектакле «Скупой, или Школа лжи» по пьесе Жан-Батиста Мольера он сыграл более 200 раз.

Омон также снимался в кино — сыграл в таких фильмах, как «Невезучие», «Игрушка», «Граф Монте-Кристо», «Свадьба века» и других. На его счету более 150 киноработ. Актер три раза номинировался на премию «Сезар».