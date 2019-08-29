«Дочка» «Роснефти» и поставщик авиатоплива Shell прекратили партнерство

Компания «РН-Аэро» (дочернее предприятие «Роснефти») и ведущий поставщик авиационного топлива Shell Aviation приостановили партнерский проект. Об этом сообщил генеральный директор «РН-Аэро» Кирилл Молоденков в ходе авиасалона МАКС-2019, передает «Интерфакс».

Сейчас российская нефтяная компания ищет нового партнера для обслуживаний своих авиакомпаний-клиентов в зарубежных аэропортах.

По словам Молоденкова, сотрудничество было прекращено по инициативе Shell Aviation. Он добавил, что взаимодействие с зарубежной компанией по другим проектам продолжается.

Директор департамента продаж специальных нефтепродуктов «Роснефти» Тимофей Хохлов подтвердил, что сотрудничество между компаниями развиваться не будет и обсуждение по проекту приостановлено. По его словам, компания сейчас находится в поиске партнера «с мировым именем», с помощью которого она сможет осуществить свой план по мировому продвижению сети «Роснефти» от лица «РН-Аэро».

«Дочка» «Роснефти» и Shell Aviation в конце 2014 года подписали партнерское соглашение, по которому авиакомпании — клиенты «РН-Аэро» получили возможность заправляться в согласованных аэропортах присутствия Shell. Тогда указывалось, что «РН-Аэро» получает доступ к сети аэропортов по всему миру.