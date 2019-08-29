Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию

Сооснователь платежного сервиса CloudPayments и его технический директор Константин Ян покинет компанию. Об этом говорится в сообщении CloudPayments, поступившем в РБК.

На своем посту Ян отвечал за инновации, продуктовую линейку, разработку, поддержку, операционную и претензионную работу сервиса. Решение уйти из компании он объяснил желанием «посвятить себя созданию чего-то нового».

Константин Ян основал компанию совместно с компаньоном Дмитрием Спиридоновым в 2014 году, а в 2017 году 55% CloudPayments приобрела «Группа Тинькофф». В 2019 году «Группа Тинькофф» увеличила свою долю в компании до 90%, а у ее основателей осталось по 5%. «Я предложил Тинькофф выкупить мою долю в CloudPayments», — цитируется в релизе компании слова Яна. Как уточнили РБК в пресс-службе компании, сделка по выкупу его доли пока не завершена.

Новым техническим директором CloudPayments вместо Яна стал Артем Санников, прежде руководивший отделом технологий самообслуживания «Тинькофф».

CloudPayments — сервис интернет-эквайринга для интернет-бизнеса, который принимает банковские карты Visa, Mastercard и МИР. CloudPayments позволяет использовать систему приема платежей через мобильные приложения, социальные сети, мессенджеры и др.