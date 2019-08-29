Власти Японии заподозрили Facebook в уклонении от уплаты налогов

Налоговое бюро Японии заподозрило местный филиал американской компании Facebook в частичном сокрытии доходов с целью избежать уплаты налогов, передает газета Mainichi со ссылкой на источники. Данные со ссылкой на японские власти подтверждает и телеканал NHK World Japan.

По информации налоговиков, доходы Facebook, полученные от рекламы в Японии, были перечислены на счет филиала в Ирландии, так как ставка налога на прибыль предприятий там ниже: 12,5% против 30% в Японии. Всего на счета ирландского филиала в 2017–2019 годы было в общей сумме переведено 500 млн иен ($4,7 млн), в итоге американская компания не доплатила налогов в Японии в размере более 100 млн иен (около $1 млн). Расследование в отношении местного филиала Facebook продолжается.

Facebook запустил японскую версию социальной сети в 2008 году, а в следующем году создал местное подразделение. Чистая прибыль компании за 2018 год выросла до 219 млн иен ($2 млн) с 11 млн ($104 тыс.) в 2017 году.

По информации издания, в январе стало известно, что филиал компании Google в Японии не заявил о налогооблагаемом доходе в размере около 3,5 млрд иен (около $33 млн) за 2015 год, переведя доходы от рекламы в сингапурский филиал, где ставка налога также ниже.