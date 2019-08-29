Соболь сообщила о нападении на нее с «какой-то грязью»

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь сообщила, что на нее напали, когда она выходила из своего дома в Москве. Об этом она сообщила в своем Twitter.

По ее словам, в нее плеснули жидкостью, когда она садилась в такси. На фотографиях, которые разместила Соболь в своем микроблоге, видно, что ее пальто испачкано зеленой жидкостью. Она отметила, что нападение на нее снимал на видео неизвестный молодой человек.

Она связала нападение на себя со своим предложением провести несогласованную акцию оппозиции 31 августа. Столичная мэрия согласовывать шествие по бульварам отказалась, заявив, что оно «создаст помехи движению пешеходов». В пресс-службе департамента региональной безопасности ТАСС также заявили, что заявителям отказано в проведении мероприятий 31 августа, поскольку в этот день и 1 сентября «в Москве традиционно запланирован ряд мероприятий, посвященных Дню знаний».

Любовь Соболь отказали в регистрации в качестве кандидата на осенних выборах в Мосгордуму из-за того, что превышения допустимого порога брака в собранных подписях. Она назвала свой недопуск политическим решением.