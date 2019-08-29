Илон Маск назвал срок первого орбитального полета корабля Starship

Компания SpaceX планирует осуществить первый испытательный орбитальный полет космического корабля Starship не раньше октября. Об этом написал основатель компании Илон Маск в социальной сети Twitter, отвечая на вопрос подписчика.

По его словам, в октябре планируется полет на высоту 20 км, а вскоре после этого — выход на орбиту. Он также сообщил, что Starship Mk1, будет полностью собран к 28 сентября. К этому дню он пообещал опубликовать и более подробную информацию о предстоящем полете.

Ранее компания успешно провела испытание прототипа космического корабля Starship — Starhopper. Аппарат вертикально поднялся в воздух на высоту 150 м и плавно сел после полета менее одной минуты.

25 июля во время испытаний Starhopper на корабле произошел пожар. Он должен был подняться на высоту 20 м, но взлететь ему не удалось. Starhopper окутали огонь и клубы дыма, после чего отключился двигатель. Причиной стала закачка в один из двигателей аппарата слишком большого объема топлива.