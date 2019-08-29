В Париже умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Американская джазовая и соул певица Нэнси Холлоуэй скончалась в возрасте 86 лет в Париже. Об этом сообщает Agence France-Presse в своем аккаунте в Twitter.

«Нэнси Холлоуэй умерла сегодня утром в своем доме. Она ушла со сцены в 2008 году из-за проблем со здоровьем», — приводит Le Figaro слова ее попечителя Кристофа Мути.

Холлоуэй родилась в 1932 году в Кливленде, штат Огайо, где работала танцовщицей. В 1960 году она переехала в Париж. Певица выступала в джазовых клубах Mars Club и Blue Note. Спустя год она записала свой первый сингл. Самой известной ее песней является T'en va pas comme a («Не уходи так») 1963 года, которая является адаптацией песни американской поп-певицы Дайон Уорвик.

Помимо этого Холлоуэй снималась в таких фильмах, как «Джентльмен из Кокоди», «Вечерний крик баклана над джонками», «Ищите кумира», «Баллада для бродяги» и других.