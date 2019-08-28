СК проверит обстоятельства гибели срочника в части под Новосибирском

Солдат из Тульской области, проходивший службу в воинской части №34148 под Новосибирском, погиб. Об этом РБК сообщил руководитель 841 военного следственного отдела СК, полковник юстиции Леонид Дорфман.

При этом в ведомстве отметили, что пока не комментируют информацию о причинах смерти солдата. «Нами проводится доследственная проверка, в ходе которой проверяются все возможные версии гибели военнослужащего. Выводы делать рано», — подчеркнул Дорфман. Он добавил, что по итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

По словам Дорфмана, воинская часть, в которой погиб солдат, относится к Ракетным войскам стратегического назначения.

О смерти солдата-срочника в воинской части под Новосибирском ранее сообщал портал NGS. Источник портала связывал произошедшее с неуставными отношениями в части.