«Распадская» впервые с 2011 года выплатит дивиденды

Одна из крупнейшая российских компаний по добыче коксующегося угля «Распадская» впервые с 2011 года выплатит акционерам дивиденды. Выплаты на сумму около 1,7 млрд руб. (около $25,9 млн) будут проведены за первое полугодие 2019 года. Об этом говорится в сообщении (*pdf) на сайте компании.

«Совет директоров рекомендовал утвердить общему собранию акционеров дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 2,5 руб. на акцию или суммарно около 1,7 млрд руб.», — говорится в тексте сообщения.

В документе решение объясняется принятием новых принципов дивидендных выплат, а также хорошими финансовыми результатами компании. За первое полугодие 2019 года «Распадская» получила $211 млн руб. чистой прибыли. В то же время это меньше суммы, полученной по итогам первого полугодия 2018 года ($225 млн).

Согласно новым принципам дивидендной политики, утвержденным по итогам состоявшегося 21 марта 2019 года совета директоров «Распадской», компания будет платить акционерам в случае, если долговая нагрузка не превышает 2 EBITDA. Минимальный ежегодный платеж составит $50 млн. Он будет выплачиваться по результатам первого полугодия и финансового года двумя траншами минимум по $25 млн каждый. В сообщении отмечается, что совет директоров может рекомендовать увеличить выплаты.

«Распадская» занимается добычей коксующегося угля, 82% акций компании принадлежат Evraz. В 2016 году она вышла из убытков, однако не выплачивала дивиденды акционерам, направляя заработанную прибыль на погашение прошлых убытков.