В Южной Корее проверят воду после сообщений об утечке радиации в КНДР

В Южной Корее проверят воду после сообщений об утечке радиации в КНДР

Правительство Южной Кореи проводит анализ морской воды, взятой у границы с КНДР, после сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов с завода по производства урана в уезде Пхёнсан в Желтое море. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«После сообщений средств массовой информации правительство анализирует морскую воду, собранную вблизи северной границы (NLL) в пятницу утром», — сказал представитель объединенного министерства Ли Санг Мин на брифинге, передает агентство. Результаты проверки будут известны через две недели.

Санг Мин также отметил, что урановые рудники и нефтеперерабатывающий завод, которые находятся в Пхёнсане, вряд ли могут производить опасные для жизни отходы.

Как пишет Yonhap, ранее Radio Free Asia (RFA) опубликовало информацию, что завод по обогащению урана в Пхёнсане в Северной Корее может выбрасывать радиоактивные отходы в море через реку Рёсон. 27 августа независимый исследовательский центр 38 North подтвердил утечку отходов, но отметил, что она не так масштабна, как ее описывали СМИ.