В Арканзасе спецназ застрелил предполагаемого убийцу двух человек

В Арканзасе спецназ застрелил предполагаемого убийцу двух человек

Тела двух погибших обнаружили во дворе одного из жилых домов в американском городе Хелена-Вест-Хелена (штат Арканзас), после чего на место происшествия были стянуты силы спецназа. Об этом сообщает телеканал WREG со ссылкой на полицию и властей города.

По словам шефа городской полиции, два человека погибли в результате стрельбы из окна дома.

Как уточняет телеканал FOX13, инцидент произошел накануне вечером. Открывший стрельбу подозреваемый забаррикадировался в доме. Очевидец случившегося сообщил телеканалу, что видел, как подозреваемый стрелял из винтовки по офицерам. Кроме того, у стрелка в доме находился заложник, его личность пока установить не удалось.

После многочасового противостояния подозреваемый был убит в ходе перестрелки со спецназом. Мотивы, которые толкнули мужчину на нападение, пока на называются.