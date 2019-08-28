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Bristol-Myers Squibb $55 (+14,75%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,55%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
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Общество ,  
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В Ростовской области на площади 5 га загорелась сухая трава

Сухая трава и заросли камыша загорелись на северо-восточной окраине города Батайск Ростовской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, спасатели объявили повышенный ранг пожара после прибытия на место происшествия.

Открытое возгорание на площади 5 га было ликвидировано в 23:42. В тушении возгорания приняли участие 85 человек и 23 единицы техники, в том числе 54 человек и 13 единиц техники от МЧС России.

Теги: Ростовская область, Батайск, пожар
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