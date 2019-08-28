В Ростовской области на площади 5 га загорелась сухая трава

Сухая трава и заросли камыша загорелись на северо-восточной окраине города Батайск Ростовской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, спасатели объявили повышенный ранг пожара после прибытия на место происшествия.

Открытое возгорание на площади 5 га было ликвидировано в 23:42. В тушении возгорания приняли участие 85 человек и 23 единицы техники, в том числе 54 человек и 13 единиц техники от МЧС России.