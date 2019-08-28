В Москве эвакуировали жильцов 24-этажного дома из-за возгорания кабелей

Возгорание электрических кабелей произошло на четырех этажах 24-этажного монолитного жилого дома на Каширском шоссе в Москве. Из здания эвакуировали порядка 100 человек, сообщается на сайте столичного главка ГУ МЧС России.

«Подразделения незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации горения. Людей с вышележащих этажей выводят по незадымляемому лестничному маршу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ликвидировали возгорание кабелей, пролегающих между 12 и 16 этажами.

В результате удалось спасти 17 человек, отмечает ведомство. Данных о пострадавших не поступало.