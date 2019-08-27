В Москве повысили минимальную пенсию

Неработающим москвичам с 1 сентября повысят минимальную пенсию. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.

Столичные власти анонсировали повышение городского стандарта минимального дохода пенсионеров 21 августа. По словам Собянина, увеличить пенсии позволят доходы в бюджет города, которые растут благодаря подоходному налогу.

Последний раз минимальный размер пенсий москвичей повысили в 2018 году. Тогда повышение составило 3 тыс. руб. — до 17,5 тыс. руб.