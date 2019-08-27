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Доллар/Рубль ₽67 (+0,54%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,55%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Дональд Трамп похвалил ушедшего в отставку итальянского премьера

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте сохранит свой пост. «Очень талантливый человек, который, надеюсь, сохранит должность», — написал Трамп в Twitter 27 августа. «Дела начинают складываться хорошо для него», — отметил американский президент.

20 августа Конте объявил, что покинет пост премьера. Его решение было спровоцировано лидером партии «Лига» Маттео Сальвини, который заявил, что не считает возможным продолжение работы коалиционного правительства, сформированного «Лигой» и «Движением «5 звезд», представителем которого является Конте. После отставки главы кабинета президент Италии Серджо Маттарелла начал консультации с итальянскими политическими партиями о возможности сформировать новое правительство. В последние дни итальянские СМИ со ссылкой на представителей «5 звезд» и Демократической партии сообщают о возможности создания новой коалиции и сохранении за Конте поста премьера. Если партиям не удастся договориться, в стране пройдут новые выборы. Согласно плану консультаций, президент Италии должен принять решение 28 августа.

Конте и Трамп встретились на саммите G7 в Биаррице, который завершился 26 августа. «Конте был сильным представителем интересов Италии на G7. Он очень любит свою страну и хорошо сотрудничает с США», — охарактеризовал его Трамп.

Теги: Дональд Трамп, Италия
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