Умерла актриса Людмила Мальцева

На 70-м году жизни умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов.

«Сегодня, 27 августа, в День российского кино, на 70-м году ушла из жизни талантливая актриса, педагог, культуролог, яркая, красивая женщина Людмила Васильевна Мальцева!» — говорится в сообщении.

Мальцева родилась в 1950 году в Кемерово, окончила Театральное училище им. Щепкина. Она также училась в Сорбонне, где изучала культуру казачьей эмиграции в Париже. Десять лет, с 1975 по 1985 год, Мальцева работала на студии научно-популярных и учебных фильмов «Центрнаучфильм».

Свою кинокарьеру актриса начала в 1978 году, снявшись в «Сибириаде» Андрея Кончаловского. Актриса известна по ролям Зои Потаповны в сериале «Мой любимый папа», Марфы в «Пасечнике» и Петровны в фильме «Мы с дедушкой».

Исполнительница главной роли в документальных фильмах «По указке петь не буду сроду» Анны Рощиной (1992) и «Посулила мне жизнь дороги ледяные» Александра Андропова (1995). Вместе с народным артистом России Юрием Назаровым Мальцева снялась в фильме по произведениям Виктора Астафьева «Затеси» и преподавала актерское мастерство в Областном гуманитарном университете. В 2014 году награждена премией президента России.