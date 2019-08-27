Гидрографы Минобороны подтвердили открытие пяти новых островов в Арктике

Гидрографы Северного флота, участвующие в экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа, подтвердили открытие пяти новых островов в Арктике. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

Новые острова находятся в бухте Визе на Карском побережье острова Северный. Этот остров входит в архипелаг Новая Земля в районе ледника Вылки (Нансена). «Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. м», — сообщает Минобороны.

Официального открытия пять островов ждали около трех лет. Их обнаружила Марина Мигунова, инженер службы океанографических измерений на гидрографическом судне «Визир». В 2016 году она училась в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова и анализировала спутниковые снимки бухты Визе при работе над своим дипломом. Ранее, в 2015–2016 годах, гидрографы обнаружили первые острова, вышедшие из-под ледников, и спрогнозировали появление новых.

Новые острова подробно описали и сфотографировали. Участники экспедиции сложили на одном из них памятный знак, в который вложили записку об открытии, вымпел гидрографической службы и компакт-диск со своими фотографиями.

В последние годы гидрографы для отслеживания изменений береговой линии в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля используют данные, полученные при помощи дистанционного зондирования Земли. В результате за 2015–2018 годы было открыто более 30 новых островов, мысов и бухт.