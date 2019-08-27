Первый супермаркет Costco в Китае закрыли в день открытия из-за толпы

Первый супермаркет Costco в Китае закрыли в день открытия из-за толпы

Американская сеть гипермаркетов Costco Wholesale Corporation была вынуждена закрыть свой первый магазин в Китае рано утром в день его открытия, 27 августа, после ажиотажа среди покупателей, создавшего пробки в районе Шанхая. Об этом со ссылкой на государственные СМИ передает Reuters.

В китайских соцсетях опубликованы кадры, на которых видно, как множество людей толпятся в проходах магазина в шанхайском районе Миньхане. Чтобы припарковаться, покупатели были вынуждены ждать по три часа.

Школа, находящаяся неподалеку, разослала родителям сообщение, предупреждающее об ограничениях дорожного движения из-за открытия магазина. В нем указывается, что из-за этого школьников освободят гораздо позже обычного.

Власти призывали жителей для их безопасности отнестись рационально к посещению магазина и приходить за покупками в то время, когда в супермаркете менее людно.