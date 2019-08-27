В Петербурге спасли упавшую на пути в метро женщину

В Петербурге спасли упавшую на пути в метро женщину

Упавшую на пути в петербургском метро пассажирку спасли и подняли на платформу. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Днем в понедельник, 27 августа, женщина потеряла равновесие на станции «Гражданский проспект» и упала на пути, после чего попала под поезд. После этого движение на красной ветке метрополитена было временно заблокировано.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как состав поезда остановился, не доехав до конца платформы. На самой платформе стоит множество людей, они заглядывают под первый вагон.

Женщина выжила, однако получила различные травмы. Ее подняли на платформу, а потом госпитализировали. Спустя некоторое время движение поездов было полностью восстановлено.