Кузнецова нашла массовые нарушения при организации питания в школах

При проверке качества питания в образовательных учреждениях были выявлены нарушения нормативов в нескольких тысячах школ и детских садов, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«В рамках проверки было охвачено 75 регионов России и почти 40 тысяч организаций. Более чем в трех тысячах (8%) были выявлены нарушения различных норм», — сказала Кузнецова (цитата по РАПСИ).

По ее словам, в ходе мониторинга были выявлены следующие основные проблемы:

несоблюдение требований к условиям хранения, приготовления и реализации продуктов;

нарушение правил формирования меню;

несоблюдение требований к оборудованию;

невыполнение санитарных правил и нормативов.

Кроме того, Кузнецова указала на то, что дети в школах и детских садах нередко отказываются от еды из-за того, что та «холодная или невкусная». «Мониторинг показал, что в образовательных организациях ряда регионов количество отходов продуктов питания составляет от 30 до 80% от общего числа блюд», — привела омбудсмен данные проверки.