Спикер Рады обвинил украинские спецслужбы в срыве работы парламента

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) 23 августа провели следственные действия в здании Верховной рады и заблокировали работу аппарата украинского парламента. Об этом заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, 23 августа в Верховной раде должно было проводиться тестирование сенсорной кнопки для голосования, однако за десять минут до начала в здание без официального предупреждения вошли 12 следователей и работников СБУ и ГБР.

«Они <...> сказали, что проводятся следственные действия, и заблокировали работу компьютерного центра», — уточнил Парубий, добавив, что представители силовых структур распорядились не пускать никого в зал.

Спикер парламента Украины расценил действия СБУ и ГБР как «вмешательство в работу наивысшего органа страны». Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация указывает на рейдерский подход новой власти к парламенту, пояснив, что, по его мнению, новая система голосования не отвечает «всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной радой IX созыва».

Сенсорные кнопки, как поясняли в аппарате Верховной рады, предназначены для того, чтобы занять обе руки депутата на все время голосования: тем самым предотвращается возможность того, что парламентарий проголосует и за себя, и за другого депутата. Конституция Украины (ст. 84) обязывает депутатов Рады голосовать лично. В июне президент страны Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, который вводит штрафы для тех депутатов, которые голосуют сразу за нескольких человек.