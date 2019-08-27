Певец Юлиан опроверг сообщения о своей госпитализации

Получивший известность в 1990-х годах певец Юлиан в разговоре с РБК опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации. По его словам, речь идет о плановом обследовании.

«У меня все в порядке. Меня не госпитализировали, я просто прохожу обычное обследование. Ни в какой больнице я не лежал. Я и всей стране советую пройти обследование всего организма. Мне 46 лет, я ни разу ничего не проверял, но сейчас решил проверить. Все в порядке», — рассказал Юлиан.

О том, что Юлиан попал в больницу, писал Telegram-канал Mash. Канал утверждал, что он почувствовал себя плохо и из-за проблем с сердцем ему вызвали скорую.

Юлиан (полное имя — Юлиан Васин) с 1999 года носит звание заслуженного артиста России. Он стал известен с начала 1990-х, в 1994 году он выступал на концерте в Георгиевском зале Кремля в честь приезда королевы Великобритании Елизаветы II. В репертуаре Васина песни Александры Пахмутовой, в том числе «Старый клен», «Русский вальс». Певцу 46 лет.