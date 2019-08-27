В Чехии начали проверку после полета Boeing 737-800 на одном двигателе

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartwings, отправившийся с греческого острова Самос в Прагу, продолжил полет с одним двигателем до пункта назначения вместо того, чтобы приземлиться в ближайший аэропорт. В связи с этим Управление гражданской авиации Чехии (CAA) начало проверку, сообщается на его сайте.

После оценки собранной информации будет принято соответствующее решение. «Приведет ли это к административному разбирательству с командиром, экипажем или даже возбуждению уголовного дела, пока нельзя сказать», — говорится в заявлении. CAA отмечает, что приложит усилия, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

В пресс-службе Smartwings сообщили газете Zdopravy, что пилоты не нарушили правила перевозки пассажиров. «Экипаж действовал в соответствии с правилами безопасности в таких случаях, и лайнер благополучно приземлился», — отметили в пресс-службе. Там добавили, что командир самолета — один из самых опытных пилотов в компании, а экипаж контролировал ситуацию и не стал бы недооценивать угрозу безопасности пассажиров.

Boeing 737-800, на борту которого находилось 170 человек, приземлился в Праге 22 августа, сообщал Aviation Herald. Через некоторое время после взлета у него отказал левый двигатель. Его попытались перезапустить, но двигатель не заработал. В это время он летел над Эгейским морем к северо-востоку от Афин. Вместо того, чтобы приземлиться в ближайший аэропорт, как этого требуют правила в таких случаях, лайнер продолжил полет, который длился более двух часов.