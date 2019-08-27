СМИ сообщили об идее сократить в Шереметьево число голосовых оповещений

В Шереметьево планируют снизить количество аудиообъявлений с информацией для пассажиров (например, о начале и окончании посадки), сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Международной ассоциации аэропортов (МАА) в Минтранс. Шереметьево предлагают выбрать в качестве пилотной площадки проекта «Тихий аэропорт». Газета отмечает, что в Минтрансе уже рассматривают инициативу.

Как считают в МАА, звуковые объявления необходимо сократить, чтобы снизить уровень стресса у пассажиров и создать комфортные условия для работы сотрудников. На первом этапе ассоциация предложила разделить информацию по разным типам оповещения — визуальный, акустический и на выбор — визуальный и/или акустический.

«Известия» пишут, что визуальным и акустическим способом можно сообщать о месте, времени начала и окончания посадки и о задержке рейса. Только на табло планируется отображать данные о способе проезда до ближайшего населенного пункта, между терминалами аэропорта, общие правила поведения в аэропорту, а также правила досмотра пассажиров.

Визуально и/или акустически ассоциация предлагает передавать сведения о времени отправления и прибытия самолета, о месте и времени регистрации на рейс, а также о его отмене.

Представитель Шереметьево подтвердил газете участие аэропорта в проекте. Он отметил, что руководство аэропорта ранее обратилось с ней в Минтранс. Для того, чтобы ввести ее, отмечают «Известия», необходимо изменить несколько нормативных актов, в частности в федеральные авиационные правила, утвержденные ведомством. МАА надеется, что пилотный проект запустят в Шереметьево в этом году. Если он пройдет успешно, с 2020 года такие меры могут реализовать в других аэропортах России.