Космоплан ВВС США X-37B побил собственный рекорд по длительности полета

Полет космоплана ВВС США X37B продолжался дольше 717 дней 20 часов и 42 минут — столько времени аппарат провел в космосе в рамках прошлой миссии Orbital Test Vehicle (OTV-4), сообщает портал о космосе и астрономии Space. Таким образом, космоплану X37B удалось побить собственный рекорд по длительности полета.

Космоплан запустили 7 сентября 2017 года для выполнения новой миссии OTV-5. На орбиту его вывела ракета SpaceX Falcon 9. Издание отмечает, что все полеты X37B засекречены, поэтому неизвестно, какие операции сейчас выполняет космоплан и чем он занимался во время предыдущих полетов.

ВВС США в характеристике X37B указывает, что одна из его задач — экспериментальные полеты, после которых аппарат должен вернуться на Землю и передать полученные данные.

По данным Space, нынешняя миссия проверяла способности аппарата находиться в космосе долгое время. Каждая следующая миссия космоплана длится дольше предыдущей, отмечает издание. Так, OTV-1 продолжалась 224 дня, OTV-2 — 468 дней, а OTV-3 — 675 дней. Space сообщает, что на службе у ВВС США находятся два таких космоплана.