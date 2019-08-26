В МВД извинятся перед зампрокурора из Чечни за изъятый пакет с порошком

В МВД извинятся перед зампрокурора из Чечни за изъятый пакет с порошком

Сотрудники правоохранительных органов извинятся перед заместителем Шатойского межрайонного прокурора Чечни Денисом Хучиевым за причиненные ему неудобства. Причиной стало изъятие у него в аэропорту Внуково прозрачного целлофанового пакета с порошкообразным веществом, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Пакет был обнаружен у пассажира утром 26 августа специалистами линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково и Внуковской таможни. Хучиев, который собирался вылететь в Назрань, объяснял, что изъятое у него вещество является лекарственным препаратом.

Проведенное физико-химическое исследование показало, что наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ в пакете не было, а значит, оснований для проведения доследственной проверки нет, указали в прокуратуре.