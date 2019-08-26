Опубликован тизер девятого эпизода «Звездных войн»

В Сети появился новый тизер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», который выйдет в мировой прокат 18 декабря. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале кинофраншизы и в аккаунте в Twitter.

В ролик попали моменты с битвой главных героев — Рей, роль которой исполняет Дейзи Ридли, и Кайло Рена (Адам Драйвер).

Тизер к новой серии представили на выставке D23 Expo в Калифорнии, организованной компанией The Walt Disney. В ролике, помимо кадров из нового фильма, показаны моменты из предыдущих серий франшизы. «История поколения подходит к концу», — говорится в описании к видео.

Этот эпизод станет девятым и последним фильмом новой трилогии. Режиссером картины выступил Джей Джей Абрамс, который также занимался седьмым эпизодом. В российский прокат картина выйдет 19 декабря.