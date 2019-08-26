В Тамбове умер 105-летний подводник

Старейший подводник России, ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга Юлий Ксюнин умер в Тамбове в возрасте 105 лет. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя музейно-выставочного центра Тамбовской области Игоря Николаева.

По словам Николаева, Ксюнин единственный в мире доживший до такого возраста подводник. Музейно-выставочный центр занимался поиском его одногодок, но никого найти не удалось. «В России, бесспорно, старейший. Это фигура очень крупного масштаба, он прожил большую, яркую, тревожную и героическую жизнь», — сказал Николаев.

Ксюнин родился 10 февраля 1914 года в Томске. Он учился в Высшем военно-морском инженерном училище им. Ф.Э.Дзержинского в Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны занимался подготовкой кадров для подводных лодок для действующих флотов страны. Он также принимал участие в боевых действиях с Японией.

Ксюнин был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».